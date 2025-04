Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Einbrecher unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (22.04.2025) wurde der Bonner Polizei ein versuchter Wohnungseinbruch in Bonn-Castell gemeldet.

Gegen 18:00 Uhr stellte die Bewohnerin einer Mehrfamilienhauswohnung in der Drusustraße eine Manipulation am Schloss ihrer Wohnungstüre fest, die zwischen dem 17.04.2025 und dem Entdeckungszeitpunkt verursacht wurde. Offenbar war es den mutmaßlichen Einbrechern jedoch nicht gelungen, in die Wohnung einzudringen.

Bereits am Ostersonntag (20.04.2025) war es in einem benachbarten Mehrfamilienhaus in der Drususstraße zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Zwischen 03:00 Uhr und 07:40 Uhr hatten Unbekannte dabei die Wohnungstüre aufgebrochen und die Räume durchwühlt. Ob dabei etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand andauernder Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Drususstraße gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

