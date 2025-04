Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Am Osterwochenende wurden bei der Bonner Polizei sechs Wohnungseinbrüche im Stadtteil Tannenbusch angezeigt.

Am Samstag (19.04.2025) fanden die Bewohner der Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses an der Hohe Straße bei ihrer Rückkehr durchwühlte Schränke und Schubladen vor. Unbekannte hatten zwischen 17:15 Uhr am Freitag (18.04.2025) und dem Entdeckungszeitpunkt die Balkontüre aufgebrochen und Bargeld aus der Wohnung entwendet.

Über eine aufgebrochene Wohnungstüre gelangten Unbekannte zwischen dem 15.04.2025 und 21:00 Uhr am Ostersonntag (20.04.2025) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Memelweg. Was genau aus den Räumen entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

In der Nacht zum Ostermontag (21.04.2025), gegen 00:00 Uhr, wurde ein Anwohner in der Stolpstraße auf verdächtige Geräusche von der Terrasse einer Nachbarwohnung aufmerksam. Dort versuchte ein Unbekannter, den Rollladen der Terrassentüre hochzuschieben. Als er auf den Zeugen aufmerksam wurde, ließ der dunkel gekleidete, mutmaßliche Einbrecher von dem Rollladen ab und ging durch eine Grünanlage in Richtung der Waldorfschule davon. Kurz darauf nahm der Zeuge noch Fahrtgeräusche eines Pkw wahr.

Am Vormittag des 21.04.2025 wurden der Polizei zwei weitere Einbrüche innerhalb eines Mehrfamilienhauses im Memelweg gemeldet. Beide haben sich nach bisherigem Sachstand zwischen Donnerstag (17.04.2025) und Ostermontag ereignet. In einer leerstehenden Wohnung machten die Einbrecher dabei keine Beute. Aus der anderen Wohnung wurde Bargeld und eine PTB-Waffe erbeutet.

Über eine aufgebrochene Balkontüre drangen Unbekannte zwischen Samstag (19.04.2025), 13:00 Uhr und Montag (21.04.25), 16:00 Uhr, in eine Hochparterrewohnung am Lübener Weg ein. Aus den Räumen entwendeten die Einbrecher Bargeld und Goldschmuck.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen und prüft auch, ob Tatzusammenhänge bestehen. Da nur im Zusammenhang mit dem Einbruch in der Stolpstraße verdächtige Personen beobachtet wurden, bitten die Ermittler um Hinweise: Wer hat im Zusammenhang mit den geschilderten Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell