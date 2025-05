Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fäuste und Glasbruch

Lüdenscheid (ots)

Ein 20 Jahre alter Lüdenscheider wurde gestern um 6.30 Uhr an der Hochstraße von einem Unbekannten mit Fäusten geschlagen. Der Lüdenscheider war auf dem Weg Richtung Klinikum, als ihm ein 40-50 Jahre alter Mann entgegenkam. Der Mann mit kurzen grau-schwarzen Haaren, schwarzer Jeans und schwarzem Pullover war vermutlich alkoholisiert und entgegnete ein "Was schaust du mich so an?", ehe er ausholte und mit der Faust das Gesicht des Lüdenscheiders traf. Gleich mehrfach schlug der Unbekannte zu, danach lief er in Richtung Sauerfelder Straße davon. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise.

Um 5 Uhr am Morgen hat am Donnerstag ein Unbekannter mit einem Stein das Fenster eines Gartenhäuschens mit einem Stein eingeworfen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Am Stülberg etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)

