POL-NMS: 250515-2-pdnms Nach zwei Einbrüchen in Bordesholm Zeugen gesucht

Zwischen dem 08.05.2025 und dem 13.05.2025 wurde in zwei derzeit nicht bewohnte Einfamilienhäuser in den Straßen Moorweg und Boltwisch in Bordesholm eingebrochen.

In beiden Fällen durchwühlten der oder die Täter Schränke und Schubladen in den Häusern, ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an den angegebenen Tatorten machen, wem sind fremde Personen oder auch fahrzeuge in dem Zeitraum aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 oder auch das das Polizeirevier Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100.

Hier ein paar einfache Tipps der Polizei, bevor sie in Urlaub fahren:

Tipp 1: Verstecke für Einbrecher beseitigen Kaum etwas schreckt Möchtegern-Einbrecher so effektiv ab, wie ein Objekt, dass keine Versteckmöglichkeiten und dunklen Winkel bietet. Denn das "Geschäft" der Einbrecher - ob Gelegenheitsdiebe oder professionelle Diebesbanden - findet zum überwiegenden Teil im Dunkeln statt. Die Straftäter, die es auf Ihre Wertsachen abgesehen haben, suchen bewusst nach Orten, an denen sie sich möglichst unbemerkt an ein Objekt heranschleichen können. Wenn Sie ihnen vor Ihrer Abreise diese Möglichkeiten nehmen, haben Sie schon viel für den Einbruchschutz während der Ferienzeit getan.

Tipp 2: Trotz Abwesenheit die eigene Anwesenheit vorspielen Einbrecher, vor allem professionelle Diebe, wählen eigentlich nur Häuser und Wohnungen aus, in denen sie sich sicher sein können, dass die Bewohner nicht daheim sind. Es ist daher ein wichtiger Faktor für den Einbruchschutz während der eigenen Abwesenheit, dass man den Eindruck erweckt, man sei tatsächlich gar nicht verreist. Dafür gibt es verschiedene Strategien ( Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder etc )

Tipp 3: Nachbarn und Freunde für den Einbruchschutz im Urlaub ansprechen Ein sehr wertvoller Faktor für den Einbruchschutz in der Urlaubszeit sind die eigenen Nachbarn. Denn diese können während der Abwesenheit der Bewohner einen besonders aufmerksamen Blick auf das Haus oder die Wohnung haben. Und sie können mit kleinen Maßnahmen dafür sorgen, dass von außen betrachtet überhaupt nicht der Eindruck aufkommt, hier sei jemand im Urlaub. Schon das tägliche Leeren des Briefkastens sowie das Herausstellen der Mülltonnen der abwesenden Nachbarn zum Leerungstermin helfen, den Eindruck eines bewohnten Objekts aufrecht zu erhalten.

