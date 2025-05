POL-NMS: 250514-1-pdnms Feuer im Ostseehotel in Damp, keine Verletzten

Neumünster (ots) - Am 12.05.2025 gegen 13:10 Uhr wurde in der Landesunterkunft im Haart in Neumünster ein dortiger Bewohner vorläufig festgenommen, um diesen in die Abschiebehaftanstalt nach Glücksstadt zu überführen. Während der festgenommene Afghane sich in den Räumlichkeiten der Landesunterkunft befand, gelang es ihm, über ein Fenster zu flüchten und ...

