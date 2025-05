Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250513-1-pdnms-Mangelnde Ladungssicherung an einem PKW in Neumünster

Neumünster (ots)

Bereits am 02.05.2025 fiel einem Polizeibeamten des 2. PR Neumünster während einer Kurierfahrt in Neumünster ein Fahrzeug auf, das einen etwa 4 Meter langen Dachsparren transportierte. Nach Angaben des Beamten war dieser lediglich durch den Schwitzkastengriff der Ehefrau des Fahrzeugführers gesichert, die auf der Rücksitzbank saß. Weitere Sicherungsmaßnahmen waren nicht vorhanden. Der Sparren ragte rechtsseitig ca. 1 Meter bis 1, 5 Meter aus dem Fahrzeug heraus, so dass durchaus eine Gefährdung für Radfahrer oder andere Verkehrsteilnehmer bestand, die sich rechtsseitig neben dem Fahrzeug befinden. Auf die Nachfrage des Kollegen, ob die Sicherung ausreichen sei, sagte der Fahrer: "...was meine Frau einmal in den Fängen hat, lässt sie nicht mehr los!" Die Fahrt wurde mit einer Ordnungswidrigkeit von 80 Euro und 1 Pkt. in Flensburg geahndet.

