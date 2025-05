Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250513-3-pdnms-Zeugin nach Widerstandshandlung vor Abschiebung in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 12.05.2025 gegen 13:10 Uhr wurde in der Landesunterkunft im Haart in Neumünster ein dortiger Bewohner vorläufig festgenommen, um diesen in die Abschiebehaftanstalt nach Glücksstadt zu überführen.

Während der festgenommene Afghane sich in den Räumlichkeiten der Landesunterkunft befand, gelang es ihm, über ein Fenster zu flüchten und wegzulaufen.

Auf dem Gelände der Landesunterkunft sprang der Festgenommene über einen Zaun und versuchte, seine Flucht fortzusetzen.

Die stellvertretende Leiterin der Polizeistation in der Landesunterkunft nahm beherzt die Verfolgung auf, indem sie ein Kinderfahrrad ergriff und dem Flüchtigen hinterher fuhr.

In der Emil-Köster-Straße konnte sie den Gesuchten erblicken und touchierte den erneut vor ihr davonlaufenden Mann mit dem Kinderfahrrad. Durch die Kollision gerieten die 37-jährige Polizeibeamtin und der 24-jährige Afghane zu Fall.

Auf dem Boden liegend versuchte der Beschuldigte nun erneut aufzustehen und seine Flucht fortzusetzen. Dies konnte durch die Beamtin mit Hilfe einer beherzt eingreifenden Zeugin verhindert werden. Diese war zuvor auf das Geschehene aufmerksam geworden und mit ihrem PKW angehalten. Dadurch konnte der Beschuldigte an die nun eintreffenden Unterstützungskräfte übergeben werden.

Während der Beschuldigte lediglich Schürfwunden davontrug, musste die Kollegin im Friedrich-Ebert-Krankenhaus behandelt werden. Hier wurde eine tiefe Schnittwunde am Ellenbogen genäht. Des Weiteren zog sich die Polizeibeamtin eine Prellung der Hand zu. Sie ist bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig.

Der Beschuldigte wurde im Anschluss nach einer Vorführung beim Amtsgericht Itzehoe der Abschiebehaftanstalt Glücksstadt zugeführt. Nichtsdestotrotz wurde in dieser Sache eine Anzeige Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn gefertigt.

Durch die Polizei wird nun die Passantin gesucht, die durch ihr beherztes Eingreifen der Kollegin half, den Beschuldigten zu fixieren. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei Neumünster unter 04321-9450 zu melden.

