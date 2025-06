Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Lautes Telefonieren führt zu Auseinandersetzung mit Messer

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 06.06.2025, kurz nach Mitternacht soll es in Dogern zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Die beiden 30- und 35-jäjhrigen Beteiligten waren erheblich alkoholisiert, was die Ermittlung des Sachverhalts erheblich erschwerte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 35-jährige zu laut telefoniert haben, woraufhin der 30-jährige diesen zur Ruhe ermahnt haben will. Nach dem Telefonat soll der 35-jährige mit einem Messer auf den 30- Jährigen losgegangen sein. Bei der Auseinandersetzung erlitten beide Beteiligten Verletzungen, die durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. Der 35-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

