POL-K: 250122-2-K/NL Einsatz und Festnahmen der EG Fusion mit der niederländischen Polizei - Einladung zur Pressekonferenz

Köln (ots)

Zusammen mit Spezialeinheiten und Einsatzkräften der niederländischen Polizei und mit Unterstützung durch Europol haben Kölner Ermittlerinnen und Ermittler am Dienstagmorgen (21. Januar) in den Niederlanden Haftbefehle vollstreckt, Wohnungen durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die Maßnahmen sind das Resultat intensiver Arbeit der Ermittlungsgruppe Fusion in Zusammenarbeit mit OK-Ermittlern in den Niederlanden. Die Festgenommenen sind dringend verdächtig, an den schweren Straftaten nach dem Diebstahl von rund 300 Kilogramm Cannabis in Hürth beteiligt gewesen zu sein.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln werden zum internationalen Fahndungserfolg, zur Zusammenarbeit und zu weiteren Einzelheiten im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz Auskünfte erteilen.

Die Pressekonferenz findet statt am:

Donnerstag (23.Januar) um 13 Uhr im Polizeipräsidium im Forum 1 + 2, Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Köln.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Treffpunkt ist ab 12.45 Uhr im Foyer des Polizeipräsidiums. Für O-Töne stehen der Leitende Kriminaldirektor Michael Esser und Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer im Anschluss an die Pressekonferenz zur Verfügung. (cr/de)

