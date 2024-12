Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Neuhausen auf den Fildern: Auffahrunfall fordert sechs Verletzte und hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (02.12.2024) kam es auf der Bundesautobahn 8 bei Neuhausen auf den Fildern zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Eine 21-jährige BMW-Fahrerin war dort gegen 17:40 Uhr in Fahrtrichtung München unterwegs und wechselte an der Anschlussstelle Esslingen auf den Ausfädelungsstreifen, um die Autobahn zu verlassen. Aufgrund eines Rückstaus musste sie ihren BMW bis zum Stillstand abbremsen. Eine hinter ihr fahrende 35-Jährige hielt mit ihrem VW Touran ebenfalls auf dem Ausfädelungsstreifen an. Ein 57-jähriger Lenker eines VW Tiguan wechselte hinter dem Touran der 35-Jährigen von der rechten Fahrspur auf den Ausfädelungsstreifen, erkannte mutmaßlich die vor ihm stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Touran auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Touran gegen den BMW der 21-Jährigen geschoben. Die beiden Autofahrerinnen, der 57-Jährige Lenker des VW Tiguan sowie drei Mitfahrende im BMW im Alter zwischen 20 und 21 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 50.000 Euro. Zur Unfallaufnahme mussten der Ausfädelungsstreifen sowie der rechte Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn für gut eine Stunde gesperrt werden. Dadurch kam es zur Bildung eines Staus in Fahrtrichtung München.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell