Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: 70-Jähriger durch Verpuffung leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (02.12.2024) rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 15:15 Uhr in die Dätzinger Straße nach Döffingen aus, nachdem eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus gemeldet wurde. Ein 70-Jähriger hatte zuvor Sägearbeiten im Keller des Wohnhauses durchgeführt. Hierbei kam es mutmaßlich an denen von ihm gesägten Kunststoffelementen zu einer Verpuffung. Nachdem der 70-Jährige die Elemente aus dem Gebäude tragen wollte, kam es vermutlich zu einer weiteren Verpuffung. Hierdurch erlitt der Mann Verletzungen im Gesicht, zudem wurden der Fußboden und eine Wand im Hausflur beschädigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits gelöscht. Der 70-Jährige kam mit dem Rettungsdient in ein Krankenhaus. Die entstandene Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

