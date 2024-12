POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht in der Böblinger Straße

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Volvo in der Nacht von Samstag (30.11.2024) auf Sonntag (01.12.2024) in Freiberg am Neckar in der Straße "Im Schloßgarten". Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche ...

