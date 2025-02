Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Hamm-Osten (ots)

Ein 29-Jähriger wurde am Dienstag, 18. Februar, gegen 19:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Hagenkamp verletzt. Der Radfahrer befuhr den Geh-/Radweg Geitheufer in westlicher Fahrtrichtung. Er beabsichtigte, die Straße Am Hagenkamp weiter in Richtung Westen zu überqueren. Hierbei übersah er den von links kommenden VW Arteon eines 19-Jährigen, der die Straße in Richtung Norden befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (rs)

