POL-EL: Spelle - Pkw kollidiert mit Lkw (Änderung im SV)

Meppen (ots) - Am Mittwoch, 14. Mai, kam es in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 16:20 Uhr auf dem Parkplatz des Kreishauses an der Straße Ordeniederung in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein orangefarbener Opel Corsa, der in einer dortigen Parklücke eingeparkt war, wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schaden vermutlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ...

