Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagmorgen, 07.01.2024, brachen unbekannte Täter in ein Geschäft an der Detmolder Straße ein. Der Einbruchsversuch in ein benachbartes Geschäft scheiterte. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen der oder die Täter zwischen 06:45 Uhr und 08:55 Uhr in ein Geschäft an der Detmolder Straße, in Höhe Mittelstraße, ein. Es wurden Geld, Tablets, ein E-Bike, eine Kaffeemaschine, Möbel und Haushaltsgegenstände gestohlen.

Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher für den Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug genutzt haben.

Bei einem benachbarten Geschäft blieb es bei einem Einbruchsversuch.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

