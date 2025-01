POL-BI: Nach Sturmschaden mit beschädigtem Auto unterwegs

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht Zeugen, die den Abtransport einer gestohlenen Waschmaschine in der Innenstadt beobachtet haben könnten. Der Tatzeitraum lag bereits zwischen Sonntag, 22.12.2024, und Dienstag, 31.12.2024. Ein 33-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Oberntorwall zeigte am 06.01.2025 den Diebstahl seiner Waschmaschine der Marke LG vom Typ F4WR701Y auf der Stadtwache an. Er beschrieb, dass die Waschmaschine in einem ...

