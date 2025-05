POL-EL: Meppen - Opel Corsa beschädigt

Walchum (ots) - Am 20.05.2025 in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 12:50 Uhr kam es an einer Bushaltestelle an der Hasselbrocker Straße in Walchum zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte zwei an der Bushaltestelle abgestellte Fahrräder und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in ...

mehr