POL-ANK: Eigentümer eines in Anklam aufgefundenen Damenfahrrades gesucht

Anklam (ots)

Die Kriminalpolizei in Anklam sucht derzeit den Eigentümer eines Damenfahrrades, welches am 12.03.2025 bei einem 14-jährigen Anklamer aufgefunden wurde und vermutlich aus einer Diebstahlshandlung stammt. Der Beschuldigte hat das Damenfahrrad vermutlich am Dienstag, den 11.03.2025 zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr am Bahnhof Anklam oder in der Bahnhofstraße entwendet.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein gelbes Damenfahrrad der Marke Diamant (siehe Bild).

Der Eigentümer oder die Eigentümerin des gelben Damenfahrrades wird gebeten, sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis oder Fotos des Fahrrades im Polizeirevier Anklam zu melden oder sich direkt telefonisch unter 03971 2511310 an die Kriminalpolizei in Anklam zu wenden.

