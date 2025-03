Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Brand eines LKW mit Anhänger auf der Peenebrücke in Wolgast

Wolgast (ots)

Derzeit ist die Feuerwehr auf der Peenebrücke in Wolgast im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein Lkw aufgrund eines technischen Defektes in Brand und brannte kurze Zeit später in voller Ausdehnung. Fahrer und Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeug retten.

Polizei und Feuerwehr sind derzeit im Einsatz, die Peenebrücke ist bis auf weiteres voll gesperrt. Autofahrer, die die Insel Usedom erreichen oder verlassen wollen, werden gebeten, die Umleitungsstrecke über die B110/Zechneriner Brücke zu nutzen.

Weitere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

