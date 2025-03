POL-ANK: Peenebrücke in Wolgast nach Lkw-Brand wieder für den Verkehr freigegeben.

Wolgast (ots) - Derzeit ist die Feuerwehr auf der Peenebrücke in Wolgast im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein Transporters aufgrund eines technischen Defektes in Brand und brannte kurze Zeit später in voller Ausdehnung. Fahrer und Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeug retten. Polizei und Feuerwehr sind derzeit im Einsatz, die Peenebrücke ...

mehr