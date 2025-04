POL-PB: E-Mails mit bedrohlichem Inhalt - Polizei ermittelt

Bad Wünnenberg-Haaren (ots) - (mh) Der Brand einer Garage an der Straße Fiegenburg in Bad Wünnenberg-Haaren ist am Montagabend, 07. April, wahrscheinlich durch einen technischen Defekt an einem elektrischen GoKart ausgelöst worden. Davon gehen die Brandermittler der Polizei Paderborn nach einer Untersuchung des Brandortes aus. Zwei 13 und 14 Jahre alte Bewohner des Einfamilienhauses hatten das GoKart nach einer Fahrt ...

mehr