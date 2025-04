Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt an Quad löste Garagenbrand aus

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh) Der Brand einer Garage an der Straße Fiegenburg in Bad Wünnenberg-Haaren ist am Montagabend, 07. April, wahrscheinlich durch einen technischen Defekt an einem elektrischen GoKart ausgelöst worden. Davon gehen die Brandermittler der Polizei Paderborn nach einer Untersuchung des Brandortes aus.

Zwei 13 und 14 Jahre alte Bewohner des Einfamilienhauses hatten das GoKart nach einer Fahrt gegen 18.30 Uhr in der Garage abgestellt. Kurze Zeit später hörten die Jugendlichen ein knisterndes Geräusch. Sie schauten über eine Seitentür in der Garage nach und entdeckten Flammen, die aus Richtung des Fahrzeugs kamen. Die Jungen schlossen die Tür wieder, alarmierten die Feuerwehr und ihren 62-jährigen Großvater, der im Nachbarhaus wohnt. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Garage unter großer Rauchentwicklung in Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf den angrenzenden Eingangsbereich des Hauses über. Eine komplette Ausbreitung konnte die Feuerwehr verhindern.

Da die beiden Jugendlichen und der Großvater Rauch eingeatmet hatten, wurden sie vorsorglich durch Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Die Polizei informierte die Eltern der beiden Jungen, die sich zu dem Zeitpunkt auf dem Rückweg aus dem Urlaub befanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell