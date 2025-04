Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn - Schloß Neuhaus (ots)

(cr) In der Zeit von Freitag, 7. März, 18.00 Uhr, bis Samstag, 5. April, 22.15 Uhr, brach ein unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus am Sporckweg in Paderborn-Schloß Neuhaus ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über eine Kellertür Zutritt zum unbewohnten Gebäude und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Eigentümer stellte am späten Samstagabend Aufbruchsspuren am Objekt fest und alarmierte die Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte über die Rufnummer 05251-306 0 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell