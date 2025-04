POL-PB: Motorrad fährt auf Auto auf - Drei verletzte Verkehrsteilnehmer

Paderborn (ots) - (cr) Unbekannte Täter brachen in Paderborn in der vergangenen Woche in Gebäudeteile der Universität am Pohlweg und an der Fanny-Nathan-Straße sowie in das Berufskolleg "bib" an der Fürstenallee ein. Sie durchsuchten Büroräume und entwendeten Laptops. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, 2. April, 17.30 Uhr, bis Freitag, 4. April, 07.30 Uhr, hebelten die Täter die Eingangstür zum ...

mehr