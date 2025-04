Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Fahrradgeschäft

Paderborn (ots)

(cr) Unbekannte Täter brachen am Freitag, 4. April, gegen 22.20 Uhr, in ein Fahrradgeschäft an der Karl-Schurz-Straße in Paderborn ein. Die Einbrecher entwendeten zahlreiche Fahrräder, welche sie in einem weißen Kastenwagen transportierten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter beschädigten eine Tür, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Dabei lösten sie den Einbruchsalarm aus. Trotzdem luden sie noch mindestens 15 Fahrräder in einen weißen Kastenwagen und flüchteten im Anschluss in Richtung Benhauser Straße. Eine Auswertung der Videoaufzeichnung ergab, dass es sich um mindestens drei Täter gehandelt haben muss. Einer war männlich und trug eine graue Hose, eine dunkle Jacke, schwarze Sneaker mit weißer Sohle, eine Kopfbedeckung und Handschuhe. Der zweite, ebenfalls männliche Täter, war mit einer schwarzen Jacke, einem weißen Oberhemd, blauen Jeans, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und Handschuhen bekleidet. Der Fahrer des Kastenwagens war nicht erkennbar. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den verdächtigen Personen oder zu dem Fahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell