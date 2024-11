POL-SI: Mehrere Verletzte nach Busunfall - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Weidenauer Straße in Siegen-Weidenau ist am Donnerstagvormittag (28.11.2024) ein 26-Jähriger verletzt worden. Gegen 10:55 Uhr war eine 44-Jährige in Richtung Siegen unterwegs. In der Folge wollte sie nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Streifenwagen der Polizei, der mit zwei Beamten besetzt war. Zu ...

