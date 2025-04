Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Einbrüche in Berufskolleg und in Universität

Paderborn (ots)

(cr) Unbekannte Täter brachen in Paderborn in der vergangenen Woche in Gebäudeteile der Universität am Pohlweg und an der Fanny-Nathan-Straße sowie in das Berufskolleg "bib" an der Fürstenallee ein. Sie durchsuchten Büroräume und entwendeten Laptops. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 2. April, 17.30 Uhr, bis Freitag, 4. April, 07.30 Uhr, hebelten die Täter die Eingangstür zum Gebäude N der Uni Paderborn auf. Sie durchsuchten Büroräume und entwendeten mehrere Computer und Netzwerkanalysatoren. Es entstand ein Schaden in fünfstelligen Bereich.

Ebenfalls zwischen Mittwoch, 2. April, 13.00 Uhr, und Freitag, 4. April, 10.47 Uhr, gelangten die Einbrecher in das Gebäude O am Pohlweg. Dort rissen sie eine Kamera von der Decke eines Hörsaals, entwendeten einen Laptop und Zubehör für die Kamera. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auch hier auf einen fünfstelligen Betrag.

Ein weiterer Einbruch erfolgte am Freitag, 4. April, im Berufskolleg "bib" an der Fürstenallee. Die Täter hebelten dort eine Fluchttür auf und durchsuchten zwei Büroräume im Erdgeschoss. Eine Mitarbeiterin entdeckte die Einbrecher gegen 18.40 Uhr. Die Täter flüchteten daraufhin ohne bereits als Diebesgut in einer Tasche verpackte Laptops über den Padersteinweg. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Sie beschrieb die Täter als männlich, schlank und zwischen 20 sowie 25 Jahren alt. Einer der Männer soll eine helle Trainingsjacke getragen haben.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung stellte ein Diensthundeführer der Polizei gegen 20.15 Uhr drei verdächtige Personen an der Gehwegkreuzung Padersteinweg und Hans-Humpert-Straße fest. Diese bemerkten die Polizei und flüchteten in Richtung Weierstrassweg. Dabei ließen sie einen Rucksack mit weiterem Diebesgut zurück.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell