Polizei Paderborn

POL-PB: Monatelang gesuchter Straftäter festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei hat in Paderborn am Samstagnachmittag, 05. April, nach einer kurzen Verfolgung einen 25-jährigen Deutschen festgenommen, der seit Juli 2024 wegen Raubes gesucht wird. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Erkannt hatte den 25-Jährigen ein Polizeibeamter, der gerade nicht im Dienst war, gegen 14.10 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Husener Straße. Er alarmierte seine Kolleginnen und Kollegen, die sofort mit mehreren Streifenwagen anrückten. Als der Mann die Polizei entdeckte, flüchtet er zu Fuß zunächst in ein Parkhaus im Technologiepark und von dort aus in eine Kleingartenanlage. Danach lief er über die Bundesstraße 64 und kletterte über eine Böschung auf ein Feld, dass an den Querweg angrenzt. Dort stellte ihn die Polizei und nahm ihn fest. Der 25-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Der Mann steht im Verdacht, am 14. Juli 2024, an einem Raub zum Nachteil eines 23-jährigen Syrers auf der Bielefelder Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus beteiligt gewesen zu sein. Ein 26-jähriger Deutsch-Libanese, der ebenfalls an dem Raub beteiligt gewesen sein soll, sitzt bereits in Untersuchungshaft.

