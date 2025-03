Polizei Hamburg

POL-HH: 250312-2. Verkehrshinweis anlässlich einer Vollsperrung der BAB 1-Norderelbbrücke

Zeit: Freitag, 14.03.2025, 22:00 Uhr bis Montag, 17.03.2025, 05:00 Uhr Ort: Bundesautobahn (BAB) 1, zwischen der Anschlussstelle Billstedt und dem Autobahndreieck Norderelbe

Am kommenden Wochenende wird die BAB 1 aufgrund von Baumaßnahmen auf den Norderelbbrücken voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Im Rahmen des geplanten Ausbaus der BAB 1 und der damit einhergehenden Erneuerung der Norderelbbrücken finden Arbeiten statt.

Zur Schonung des Tragwerks der Brücken müssen umfangreiche Markierungsarbeiten durchgeführt werden, die eine Vollsperrung der BAB 1 in der Zeit von Freitag, 22:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Billstedt und dem Autobahndreieck Norderelbe erforderlich machen.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Zukünftig wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit zur Schonung des Bauwerks auf 60 km/h begrenzt. Darüber hinaus ist das Überholen für Lkw verboten. Dieses Verbot gilt in Fahrtrichtung Norden bereits ab der Anschlussstelle Hamburg-Harburg. Weiterhin wird ein Abstandsgebot von 50 Metern für Lkw erlassen, welches auch bei Verkehrsstaus einzuhalten ist. Um den Verkehrsfluss für Lkw in Fahrtrichtung Norden zu gewährleisten, wird die Verbindungsrampe der BAB 255 zur BAB 1 in Richtung Lübeck für Lkw über 7,5 Tonnen gesperrt. Die betroffenen Fahrzeuge werden zukünftig über die BAB 1, Anschlussstelle Harburg, geleitet, um anschließend die BAB 1 in Fahrtrichtung Lübeck zu befahren.

Die Missachtungen dieser Verkehrsmaßnahmen werden konsequent geahndet.

Im Ergebnis stehen weiterhin je Fahrtrichtung drei Fahrstreifen zur Verfügung.

Weitere Informationen sind der Homepage der Autobahn GmbH zu entnehmen: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/baustellenmeldung/a1-errichtung-verkehrslenkender-massnahmen-zur-schonung-des-tragwerks-der-norderelbbruecke-erfordern-eine-vollsperrung-vom-143-2200-uhr-bis-173-500-uhr.

