POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Dienstag, 16:50 Uhr am Schapker Weg / Dortmunder Straße in Gerlingsen: Ein 23-jähriger Radfahrer aus Iserlohn radelt den Schapker Weg Richtung Dortmunder Straße hinauf, um geradeaus weiter zu fahren. Vor der Kreuzung überholt in ein Traktor mit geringem Abstand und berührt den Lenker des Radlers, der zu Boden stürzt und sich am Ellenbogen verletzt. Der Trecker fuhr weiter Richtung Hellweg, andere Verkehrsteilnehmer hielten an und versorgten den Radfahrer, dem nun Hüfte und Arm weh tun. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und ermittelt wegen Unfallflucht. (lubo)

