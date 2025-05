POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Hemer (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen in ein Firmengebäude an der Ihmerter Straße eingebrochen. Sie durchwühlten die Räume und durchbrachen eine Holzwand. Ob etwas gestohlen wurde, war bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei noch nicht klar. In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Apricke weiße Farbe über einen schwarzen Saab geschüttet, die sich nun nicht mehr entfernen lässt. Der Halter erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris) ...

