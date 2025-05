Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Busfahrerin angegangen

Letmathe (ots)

Eine 30 Jahre alte Busfahrerin wurde gestern um 8:30 Uhr am Letmather Bahnhof angegangen. Ein Fahrgast bekundete seinen Unmut, da der Bus nicht an der Hagener Straße hielt, den Haltewunsch äußerte er jedoch zu spät und der Bus hielt am Letmather Bahnhof. Über die wenigen hundert Meter mehr an Fußweg ärgerte er sich, beleidigte die Busfahrerin und schlug aggressiv gegen die angebrachte Scheibe an der Fahrerkabine. Dabei schrie er um sich, bis er schließlich in Richtung "Alte Bahnhofsbrücke" davonzog. Die Polizei ermittelt nun wegen der Beleidigungen und sucht Zeugen, die den Mann kennen. Er ist schlank und dunkelhaarig und trug gestern eine beige-graue Hose, sowie ein schwarzes Shirt. Die Polizei erschien zeitnah vor Ort, konnte ihn jedoch nicht mehr antreffen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell