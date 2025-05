POL-MK: Ein Auto - zwei alkoholisierte Fahrer

Iserlohn (ots) - Am Dienstag wurde versucht, in der Wermingser Straße einzubrechen. Unbekannte machten sich an Kellerräumen zu schaffen, entwendeten jedoch nichts. Geschehen ist dies zwischen 12-15.20 Uhr, nun ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. An der Handwerkerstraße wurde in der Nacht auf Dienstag die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Vermutlich wollten die Unbekannten in den Besitz von Wertsachen gelangen, es ...

