Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug, Einbruch und Diebstahl

Iserlohn (ots)

Am Dienstag wurde versucht, in der Wermingser Straße einzubrechen. Unbekannte machten sich an Kellerräumen zu schaffen, entwendeten jedoch nichts. Geschehen ist dies zwischen 12-15.20 Uhr, nun ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

An der Handwerkerstraße wurde in der Nacht auf Dienstag die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Vermutlich wollten die Unbekannten in den Besitz von Wertsachen gelangen, es gab jedoch nichts zu finden. In der gleichen Nacht entwendeten Unbekannte zudem einen E-Scooter, der in der Altstadt mit einer Kette abgeschlossen war. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise.

Eine Firma aus Iserlohn wollte Metall an ein anderes Unternehmen liefern, dazu wurde ein Spediteur aus der umliegenden Region beauftragt. Da die Spedition jedoch ausgelastet war, wurde durch sie ein Subunternehmen kontaktiert, das die tonnenschwere Ware abholte. Sie kam jedoch nie an ihrem Bestimmungsort an. Wie sich herausstellte, hat das Subunternehmen einen solchen Auftrag gar nicht ausgeführt, jemand drittes hat sich scheinbar dazwischengeschaltet, als Subunternehmen ausgegeben und die Ware abgeholt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in der Angelegenheit und warnt vor Betrügern. (lubo)

