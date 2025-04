Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wohnmobil streift Auto und flüchtet - Zeugen gesucht

Hagenbach (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr kam es in Hagenbach im Bereich der Theresienstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten Auto und einem in die Ottostraße einbiegendem weißen Wohnmobil. Der dunkelhaarige Wohnmobilfahrer setzte nach der Verursachung des Unfalls seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle über die Ottostraße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund des Unfalls dürfte das Wohnmobil an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Zeugen, welche im benannten Zeitraum im Bereich der Theresien- oder der Ottostraße ein entsprechendes Wohnmobil gesichtet oder Hinweise auf den Fahrer oder das Wohnmobil geben können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

