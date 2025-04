POL-WOB: Fahrrad-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich- Nordhoff-Straße 09.04.2025, 03.40 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein Fahrradgeschäft in der Heinrich-Nordhoff-Straße ein und entwendeten drei hochwertige Pedelecs. Nach bisherigen Ermittlungen warfen die Täter einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe des Geschäftes und verschafften sich so Zutritt ...

