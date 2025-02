POL-MFR: (122) Versammlungsgeschehen am 07.02.2025 in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Schwabach (ots) - Ein bislang Unbekannter überfiel am späten Montagabend (03.02.2025) eine Tankstelle in Schwabach. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 22:30 Uhr betrat ein maskierter unbekannter Mann eine Tankstelle in der Katzwanger Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld. Ohne Geld ...

