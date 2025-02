Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (119) Versammlungsgeschehen im Nürnberger Stadtgebiet am 03.02.2025

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (03.02.2025) fand in der Nürnberger Innenstadt eine sich teils fortbewegende Versammlung statt. Für die gleiche Zeit waren drei Gegendemonstrationen angezeigt worden.

Die Versammlung unter dem Titel ,Für Demokratie und Rechtsstaat - Gegen Faschismus und Kriegstreiberei` begann um 18:30 Uhr am Hallplatz und bewegte sich nach einer Auftaktkundgebung mit in der Spitze rund 80 Teilnehmern in Richtung Plärrer.

Kurz nach 18:30 Uhr formierten sich die Teilnehmer der drei Gegendemonstrationen ,Gemeinsam gegen den Rechtsruck`, ,Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte` und ,Mahnwache gegen den Aufmarsch des Teams rechter Menschen` zu einer gemeinsamen Kundgebung, die in der Spitze aus rund 300 Personen bestand.

Im Verlauf des Aufzugs versuchten Teilnehmer der Gegendemonstration wiederholt auf die Aufzugsstrecke zu gelangen. Hierbei mussten die Polizisten mehrfach unmittelbaren Zwang anwenden, indem sie Demonstrierende teilweise mit Hilfe des Einsatzstockes zurückschoben bzw. -drückten. In vier Fällen musste Pfefferspray eingesetzt werden. Ein Polizeibeamter wurde mit einer Flasche beworfen und zog sich Verletzungen am Bein zu. Er blieb weiterhin dienstfähig.

Vereinzelte Personen setzten sich währenddessen auf die Fahrbahn des Frauentorgrabens in Richtung Plärrer, weshalb die Einsatzkräfte die Straße für den Fahrverkehr sperren mussten. Auf Ansprache der Beamten verließen diese Versammlungsteilnehmer die Straße selbstständig.

Nach einer Abschlusskundgebung am Hallplatz beendete die Versammlungsleiterin die Versammlung gegen 20:40 Uhr.

