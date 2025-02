Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (118) Zigarettenautomaten aufgesprengt - Drei Heranwachsende festgenommen

Wassertrüdingen (ots)

Am Montagabend (03.02.2025) gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei mehrere Anrufe ein, wonach soeben ein Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße durch mehrere Personen aufgesprengt wurde. Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl nahmen noch am Abend drei tatverdächtige Heranwachsende fest.

Die Mitteilung ging kurz vor 21:00 Uhr bei der Polizei ein. Anwohner berichteten von einem lauten Knall und einem zerstörten Zigarettenautomaten. Bis zum Eintreffen der Streifen der Polizeiinspektion Dinkelsbühl waren die Täter zunächst geflüchtet.

Auf Grund von Zeugenhinweisen ergaben sich jedoch konkrete Hinweise auf einen von den Tätern verwendeten Pkw, welchen die Beamten schließlich noch am Abend im benachbarten Oettingen antreffen und kontrollieren konnten. Im Pkw befanden sich drei Tatverdächtige im Alter von 18, 18 und 19 Jahren, welche die Tat einräumten. Bei einer im Anschluss durchgeführten Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte unter anderem diverse illegale Feuerwerkskörper auf.

Gegen die drei Heranwachsenden leiteten die Polizisten entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ein.

