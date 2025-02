Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (115) Mann mit schweren Brandverletzungen in Solnhofen aufgefunden - Zeugen gesucht

Treuchtlingen (ots)

Am Montagmittag (03.02.2025) machte ein schwerverletzter Mann vor einer Flüchtlingsunterkunft in Solnhofen (Lkrs. Weißenburg - Gunzenhausen) auf sich aufmerksam. Kurz darauf brach der Mann zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens aufgenommen und bittet hierbei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein bislang nicht identifizierter Mann klopfte gegen 11:30 Uhr an ein Fenster einer Unterkunft für Flüchtlinge Am Birkenhain und rief um Hilfe. Als Bewohner den Mann einließen, stellten sie fest, dass dieser schwerste Brandverletzungen erlitten hatte. Kurz darauf brach er in den Räumen der Unterkunft zusammen. Verständigte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Im weiteren Verlauf nahm die Kriminalpolizei Ansbach die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens auf. Demnach gibt es zum aktuellen Stand keine Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung. Das Feuer ist mutmaßlich im Außenbereich vor der Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge ist der Mann, dessen Identität noch nicht festgestellt ist, kein Bewohner der betreffenden Unterkunft.

Die Kriminalpolizei Ansbach bittet bei der Beleuchtung der Hintergründe um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell