Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich- Nordhoff-Straße

09.04.2025, 03.40 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein Fahrradgeschäft in der Heinrich-Nordhoff-Straße ein und entwendeten drei hochwertige Pedelecs.

Nach bisherigen Ermittlungen warfen die Täter einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe des Geschäftes und verschafften sich so Zutritt zu dem Verkaufsraum. Dort entwendeten sie zwei silberfarbene Pedelecs der Marke Focus Thron und ein silberfarbenes Pedelec der Marke Trek Rail und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter in der Nähe ein Fahrzeug zum Abtransport geparkt hatten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge auch im Bereich der Saarstraße gesehen haben, werden gebeten, sich beim 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden

