Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Scooter am Bahnhof entwendet - Zeugen gesucht

Kandel (ots)

Am Dienstagabend wurde im Zeitraum zwischen 18 Uhr und ein 23 Uhr ein am Fahrradständer des Bahnhofs in Kandel abgestellter E-Scooter entwendet. Bei dem E-Scooter handelte es sich um ein Modell der Marke Evercross. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte mit dem Eigentümer zusammen der E-Scooter gegen 24 Uhr im Bereich der Gartenstraße vor einer Lokalität abgestellt festgestellt werden. Zeugen, welche im benannten Zeitraum im Bereich des Bahnhofs oder der Gartenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder einen E-Scooter festgestellt haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

