Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen zwei LKWs

B9 Schwegenheim (ots)

Am Dienstag, den 15.04.2025, gegen 14:40 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Ausfahrten Schwegenheim und Römerberg. Ein 22-jähriger LKW-Fahrer war auf den vor ihm fahrenden LKW eines 47-jährigen Mannes aufgefahren. Der 22-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Der Lastkraftwagen des 22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für kurze Zeit vollgesperrt werden.

