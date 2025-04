POL-PDLD: Außenlandung eines Segelflugzeugs

Wörth am Rhein (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Zügelstraße" in Wörth am Rhein gegen Mitternacht Scheiben eines Unterstands am Bahngleis durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, welche im benannten Zeitraum im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Zügelstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht ...

