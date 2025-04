POL-PDLD: Holzdiebstahl-Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots) - Am Montagabend gegen 23:20 Uhr wurde der Polizei ein Feuer auf dem Schulhof der Dammschule in der Königstraße in Wörth am Rhein gemeldet. Durch die Polizei wurde auf Tartanuntergrund eine brennende Fläche von circa einem Quadratmeter festgestellt, welcher durch die Polizeibeamten vor Ort abgelöscht werden konnte. Der Brandort wurde an die Feuerwehr übergeben. Die Gesamtschadenssumme wird auf ...

mehr