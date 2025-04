POL-PDLD: Scheiben am Bahnsteig eingeschlagen - Zeugen gesucht

B9/Wörth am Rhein (ots) - Am Montagnachmittag gegen 13:45 Uhr geriet ein Auto auf der Bundesstraße 9 zwischen Jockgrim und Wörth am Rhein in Fahrtrichtung Karlsruhe in Brand. Der Autofahrer konnte das brennende Auto in einer Nothaltebucht abstellen. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten das Auto unverletzt verlassen und sich in Sicherheit begeben. Durch die Feuerwehr konnte der Vollbrand des Autos gelöscht werden. Die ...

