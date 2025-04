Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autobrand in Nothaltebucht

B9/Wörth am Rhein (ots)

Am Montagnachmittag gegen 13:45 Uhr geriet ein Auto auf der Bundesstraße 9 zwischen Jockgrim und Wörth am Rhein in Fahrtrichtung Karlsruhe in Brand. Der Autofahrer konnte das brennende Auto in einer Nothaltebucht abstellen. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten das Auto unverletzt verlassen und sich in Sicherheit begeben. Durch die Feuerwehr konnte der Vollbrand des Autos gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt, dürfte jedoch im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell