POL-PDLD: Vermisster 12-Jähriger aus Germersheim wohlbehalten angetroffen

Germersheim (ots) - Im Fall des vermissten 12-jährigen Suheb Hared aus Germersheim ergaben sich neue Hinweise auf dessen aktuellen Aufenthaltsort. Durch französische Behörden konnte der Junge an einem Bahnhof in Nordfrankreich aufgegriffen und in Obhut genommen werden. Aktuell ist der Vater auf den Weg nach Frankreich, um seinen Sohn abzuholen. Sobald weitere ...

