Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch in eine Kirche

Langenhahn (ots)

Im Zeitraum vom 27.03.2025, 18:30 Uhr, bis 28.03.2025, 08:00 versuchten unbekannte Täter in die katholische Kirche Herz-Jesu in Langenhahn einzudringen. Glücklicherweise gelang es den Tätern nicht die massive eichene Nebeneingangstür aus den Angeln zu heben, so dass die wertvolle Innenausstattung der Kirche unberührt blieb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000,00 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westerburg entgegen.

