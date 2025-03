POL-PDMT: Unfallflucht Parkplatz Verbandsgemeinde

Höhr-Grenzhausen - Selters (ots) - Am Sonntag, den 30.03.2025 wollte gegen 16.30 Uhr eine Funkstreife der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen einen VW Golf, besetzt mit zwei männlichen Personen, kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit hohem Tempo aus Höhr-Grenzhausen über Alsbach, Breitenau bis nach Selters. In Selters wurde der PKW in der Straße "Am Saynbach" abgestellt, die beiden Insassen flüchteten. Im Zuge der Fahndung konnte eine ...

